In Nordrhein-Westfalen müssen Schüler seit heute während des Unterrichts am Sitzplatz keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen.

Für Lehrkräfte entfällt die Pflicht, so lange ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Für den Außenbereich war die Maskenpflicht schon vor einiger Zeit abgeschafft worden. Sie gilt nur noch, wenn Schüler ihren festen Sitzplatz verlassen oder sich im Schulgebäude aufhalten.



Zudem gelten in Nordrhein-Westfalen erweiterte Quarantäne-Regeln. Tritt in einer Klasse ein Corona-Fall auf, wird die Quarantäne auf die nachweislich infizierte Person und jetzt auch auf den unmittelbaren Sitznachbarn ausgedehnt.



Das Landesschulministerium hatte das Auslaufen der Maskenpflicht am Sitzplatz damit begründet, dass es an den Schulen keinen übermäßigen Anstieg bei den Corona-Infektionen gebe. Zahlreiche Verbände kritisierten die Lockerung als zu riskant und vorschnell.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.