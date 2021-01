Trotz Problemen bei der Vergabe für Corona-Impftermine in Nordrhein-Westfalen spricht Ministerpräsident Laschet von einem gelungenen Impfstart.

Der CDU-Vorsitzende sagte, Zehntausenden hätten heute Termine bekommen. Es sei allerdings von vornherein klar gewesen, dass es zu technischen Problemen kommen könne, wenn rund eine Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Hotline anriefen. Es müsse zudem nicht jeder heute einen Termin vereinbaren, es reiche auch noch morgen oder übermorgen, sagte Laschet. Die Termine lägen dann im Februar - so weit der Impfstoff dann vorhanden sei.



Oppositionsparteien kritisierten den Impfstart in Nordrhein-Westfalen hingegen scharf. Die SPD-Landtagsfraktion warf der schwarz-gelben Regierung vor, ein - Zitat - "Impfchaos" angerichtet zu haben. Die Landesvorsitzende der Grünen, Neubaur, sprach wörtlich von einer "Voll-Katastrophe". Jetzt müsse dringend nachgesteuert werden, damit ausreichend Server-Kapazitäten zur Verfügung stünden.



Seit heute früh können zu Hause lebende über 80-Jährige in dem Bundesland einen Impftermin vereinbaren. Zu Beginn der Terminvergabe waren beide Hotline-Telefonnummern sowie die Webseite www.116117.de nicht erreichbar. Die Impfzentren gehen am 8. Februar in Betrieb.

