Nach dem Einsturz eines Windrads im Ruhrgebiet hat der Energiekonzern RWE seinen Windpark Jüchen A 44n abgeschaltet.

Die sechs Windräder seien von der gleichen Bauart wie die eingestürzte Anlage in Haltern am See, teilte das Unternehmen mit. Es handele sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Am Mittwochabend war ein mehrere hundert Tonnen schweres und rund 240 Meter hohes Windrad in einem Wald nahe Haltern aus noch unbekannter Ursache zusammengestürzt.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.