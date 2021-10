Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst will sich für eine Entbürokratisierung einsetzen.

Ziel sei es, Gesetze und Verordnungen auf ihre Verträglichkeit mit kleinen und mittleren Unternehmen zu überprüfen, sagte Wüst nach seiner ersten Kabinettssitzung als Regierungschef in Düsseldorf. Als eine der ersten Amtshandlungen nannte der CDU-Landeschef den raschen Wiederaufbau in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten. Es werde künftig Tempo gemacht, damit Brücken, Straßen und Häuser wieder aufgebaut würden. In den vergangenen Wochen hatte es vermehrt Kritik an zu viel Bürokratie bei den Förderanträgen gegeben.



Zuvor hatte Wüst sein Kabinett vorgestellt. Neu in der Landesregierung ist Verkehrsministerin Ina Brandes. Die 44-jährige Baumanagerin aus Niedersachsen löst Wüst selbst ab, der gestern zum Nachfolger von Ministerpräsident Laschet gewählt worden war. Brandes erklärte zum Antritt, sie wolle "im Dienst des Landes weitere Weichen für die Mobilität der Zukunft zu stellen". Dazu werde sie vor allem die Chancen der Digitalisierung nutzen.



Alle anderen Ministerinnen und Minister der CDU-FDP-Koalition behalten ihre Ämter.

