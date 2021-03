An den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen erhält jeder Schüler bis zum Beginn der Osterferien am 29. März zunächst nur einen einzigen Corona-Selbsttest.

Das teilte das Schulministerium mit. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Schüler sich einmal pro Woche freiwillig unter Aufsicht in der Schule selbst testen können. Von morgen an bekommen die weiterführenden Schulen die ersten von 1,8 Millionen Selbsttests, die in den nächsten beiden Wochen verteilt werden.



In Nordrhein-Westfalen werden seit heute die Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 wieder in einer eingeschränkten Form in den Klassenräumen unterrichtet. Bei der Gewerkschaft GEW stößt dies auf Kritik. Obwohl die Tests für Schüler nicht da seien, würden Schüler und Lehrer bis zu den Osterferien zu Präsenzunterricht verpflichtet, hieß es. Dadurch steige die Gefahr von Infektionen, die in die Familien getragen werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.