Die Betreiber der Suchmaschine Ecosia wollen dem Energiekonzern RWE den Hambacher Forst abkaufen.

Eine Mitarbeiterin der ökologisch geprägten Website teilte mit, man habe heute früh per Fax ein Angebot von einer Million Euro für die verbliebenen 200 Hektar Wald an RWE geschickt. Das Fax liegt unter anderem der Deutschen Presse-Agentur vor. In dem Schreiben an RWE-Chef Schmitz heißt es, das Angebot gelte bis zum 31. Oktober. Ecosia hat nach eigenen Angaben acht Millionen Nutzer und verwendet die Einnahmen von Anzeigenkunden dafür, Bäume zu pflanzen.



RWE wollte ursprünglich im Herbst mit der Rodung des Hambacher Forstes beginnen, um Braunkohle abzubauen. Das Oberverwaltungsgericht Münster verfügte aber einen vorläufigen Stopp der Rodungen.



Als Reaktion darauf erwägt RWE offenbar, die Braunkohleförderung im Tagebau zu verlangsamen. Wie das Magazin Der Spiegel berichtet, könnte sie um rund ein Drittel zurückgefahren werden. Durch diesen Streckbetrieb sei der Abbau von Braunkohle noch etwa ein weiteres Jahr möglich. Auswirkungen auf die Arbeitsplätze im Tagebau erwartet RWE zunächst nicht. Ende 2019 könnten die Bagger dann allmählich zum Stillstand kommen. Derzeit liegt die Abbruchkante des Tagebaus noch einige hundert Meter vom Waldrand entfernt.