Bei einer Razzia unter Leiharbeitsfirmen in Nordrhein-Westfalen sind etwa 90 Menschen festgenommen worden.

Sie seien vermutlich mit gefälschten Pässen in die EU eingeschleust worden, teilte das Hauptzollamt in Krefeld mit. Die Leiharbeiter seien in bar ausbezahlt worden und hätten erheblich geringere Löhne erhalten, als in der offziellen Abrechnung angegeben. Gegen fünf Verantwortliche seien Ermittlungen eingeleitet worden.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.