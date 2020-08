Die nordrhein-westfälische Polizei und mehrere Behörden sind in acht Städten des Bundeslandes gegen vermutete Clankriminalität vorgegangen.

In Essen wurden nach Angaben der Sicherheitskräfte Wettbüros, Spielautomaten-Geschäfte, Kulturvereine sowie Teestuben durchsucht. Es sei überprüft worden, ob in den Einrichtungen illegales Glücksspiel betrieben werde, sagte eine Polizeisprecherin. Auch wurde kontrolliert, ob die Geräte manipuliert oder illegal aufgestellt wurden. An der Razzia waren der Zoll, die Steuerfahndung, die Stadt Essen sowie die Bezirksregierung Düsseldorf beteiligt. Über Ermittlungsergebnisse wurde zunächst nichts bekannt.



Durchsuchungen gab es auch in Mülheim, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal und im Kreis Mettmann.