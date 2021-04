In Nordrhein-Westfalen dürfen die Schüler von Montag an in einem Wechselmodell wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen in Düsseldorf. Details will Landeschulministerin Gebauer demnach im Lauf des Tages vorstellen. In dem Bundesland hatten die Schüler erst zu Beginn dieser Woche wegen ansteigender Corona-Zahlen wieder in den Distanzunterricht zu Hause wechseln müssen.

