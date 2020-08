Die nordrhein-westfälische Schulministerin Gebauer hat ihr Corona-Schutzkonzept verteidigt.

Wegen des hohen Infektionsgeschehens in NRW gebe es eine besonders strenge Maskenpflicht, sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Angesichts der großen Hitze müsse das Tragen der Maske jedoch nicht durchgängig erfolgen.



In NRW gilt die deutschlandweit strengste Maskenpflicht in Schulen: In weiterführenden und berufsbildenden Schulen muss sie auch während des Unterrichts getragen werden. Diese Regelung ist zunächst bis zum 31. August befristet. In Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin beginnt heute die Schule wieder mit Präsenzunterricht unter Corona-Schutzmaßnahmen. In NRW startet das neue Schuljahr am Mittwoch.

