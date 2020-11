In Nordrhein-Westfalen weitet sich der Skandal um rechte Chatgruppen bei Sicherheitsbehörden aus.

Wie Landesinnenminister Reul in Düsseldorf mitteilte, stehen inzwischen 173 Beamte im Verdacht, in den Gruppen rechtsextreme Inhalte gepostet zu haben. Vor drei Wochen lag diese Zahl noch bei 151. Bei der Mehrzahl der Verdächtigten handele es sich um Polizisten, erklärte der CDU-Politiker. Bei ihnen war in den vergangenen Monaten auf Datenspeichern Symbole des Nationalsozialismus entdeckt worden. So wurden Fotos mit SS-Runen, Hakenkreuzen sowie "Sieg Heil"-Parolen gepostet. Auf einem Video singen mehrere Polizisten die verbotene erste Strophe des Deutschlandliedes.

