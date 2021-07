Die nordrhein-westfälische Landesregierung stellt den Betroffenen der Flutkatastrophe Soforthilfen in einer Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung.

Das habe das Kabinett in einer Sondersitzung beschlossen, teilte Ministerpräsident Laschet in Düsseldorf mit. Mit dem Geld und den zugesagten Mitteln des Bundes sorge man für schnelle Hilfen für die besonders von der Notlage betroffenen Bürger, Unternehmen, Landwirte und Kommunen.



Wegen der Flutkatastrophe kommt der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages am 28. Juli zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei soll über eine erste Zwischenbilanz der Landesregierung zu den Auswirkungen der Katastrophe gesprochen werden.

