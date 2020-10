Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat den verstorbenen ehemaligen Regierungschef Clement als einen großen Veränderer gewürdigt.

Clement habe den Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen wesentlich vorangetrieben, sagte Laschet bei einem Staatsakt für den früheren Ministerpräsidenten und Bundeswirtschaftsminister in Bonn. Clement sei streitbar gewesen und habe die klare Kante geliebt. Dabei sei es ihm aber nie um sich selbst gegangen, sondern immer um das Land, betonte Laschet. An den Trauerfeierlichkeiten im ehemaligen Plenarsaal des alten Bundestags nehmen neben Vertretern von Bund und Land auch Familienangehörige Clements teil.



Clement war Ende September im Alter von 80 Jahren gestorben. Mit Altkanzler Schröder hatte er die Agenda 2010 vorangetrieben. 2008 war es zum Zerwürfnis mit der SPD gekommen, in dessen Folge Clement aus der Partei austrat.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.