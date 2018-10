Die nordrhein-westfälische Stadt Düren hat ein Protestlager von Kohle-Gegnern genehmigt.

Ein Sprecher teilte mit, es gebe keine Gründe, die ein Verbot rechtfertigten. Man fordere die Versammlungsleiter auf, einen ordnungsgemäßen und friedlichen Protest sicherzustellen. Aufgerufen zu dem Protest hatte das Bündnis "Ende Gelände". Bereits gestern waren Teilnehmer mit Bussen in Düren angekommen. Heute früh erreichte ein Sonderzug mit rund 1.000 Aktivisten Düren.



Zuvor hatte die Polizei ein widerrechlich aufgebautes Lager von Braunkohlegegnern in Kerpen geräumt. Daraufhin errichtete das Bündnis ein neues Lager auf einem privaten Gelände in Düren.