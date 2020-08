In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei Wochen nach dem Schulbeginn Streit über die Corona-Vorgaben des Landes.

In einem offenen Brief der Schulleitungsvereinigung NRW (SLV) an Ministerpräsident Laschet heißt es, normaler Unterricht, wie ihn das Schulministerium fordere, sei durch die Corona-Vorgaben kaum möglich. So sei etwa der Einsatz von Lehrkräften in festen Lerngruppen nicht realisierbar. Da zum Beispiel Förderunterricht in unterschiedlichen Gruppen stattfindet, müsste dieser nun ausfallen. Die Schulbehörde entledige sich der eigenen Verantwortung und gebe diese an Gesundheitsämter, Schulträger und Schulleitungen weiter, hieß es.



Der Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung, Willert, fügte im Deutschlandfunk hinzu, Fenster seien häufig in einem Zustand, dass Lüften kaum möglich sei. Auch könne man die geforderten Laufräume oft nicht ausgestalten, da die baulichen Gegebenheiten dies nicht erlaubten. Es sei ärgerlich, dass so wenig beachtet worden sei, was Schulen wirklich umsetzen können. Nun müssten die Verantwortlichen vor Ort Lösungen suchen, sagte Willert.

Andere Schulleitungsverbände distanzieren sich

Drei andere Schulleitungsverbände distanzierten sich unterdessen von der "Pauschalkritik" des SLV. In einem eigenen Brief schrieben die Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen in NRW sowie die Rheinische und die Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung, das Schulministerium habe in den "coronabedingten Ausnahmezeiten" keineswegs unreflektiert und oberflächlich entschieden und gehandelt. Die aktuell gegebenen schulpolitischen Rahmensetzungen seien richtig, angemessen - und im engen Austausch aller Beteiligten abgestimmt worden.

Ministerium spricht von "gelungenem Schulstart"

Mathias Richter, Staatssekretär im NRW-Schulministerium, nannte den Schulstart gegenüber dem Deutschlandfunk "gelungen". Über 99 Prozent aller Schülerinnen und Schüler könnten in dem Bundesland derzeit unter Corona-Bedingungen unterrichtet werden. Wie das Schulministerium mitteilte, wurden zum Stichtag 19. August rund 98 Prozent der Schulen regulär unterrichtet. In Nordrhein-Westfalen gilt für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler eine Maskenpflicht im Unterricht.

