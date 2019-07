Im Fall des irrtümlich inhaftierten und zu Tode gekommenen Syrers in Kleve werden heute weitere Zeugen gehört.

Der zuständige Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags will am Nachmittag mehrere Polizisten vernehmen. Die Beamten sollen mit der Überprüfung der Identität des Mannes zu tun gehabt haben.



Der hellhäutige Mann war im vergangenen Sommer mit einem dunkelhäutigen Mann aus Mali verwechselt und verhaftet worden. Er saß wochenlang unschuldig im Gefängnis und starb bei einem Zellenbrand. Das Feuer soll er laut Gutachter selbst gelegt haben. Auch strafrechlich ist der Fall noch nicht abgeschlossen: Die Staatsanwaltschaft in Kleve ermittelt wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und fahrlässigen Tötung.