Bei Unwettern mit Starkregen in Teilen Nordrhein-Westfalens hat es Überschwemmungen gegeben.

Im Ruhrgebiet wurde die Autobahn 42 bei Herne überflutet. Zahlreiche Autos blieben im Wasser stehen; der Abschnitt wurde gesperrrt. Auch in weiteren Städten der Region standen Straßen sowie viele Keller unter Wasser. In Bochum schlugen Blitze in Bäume ein, die umzustürzen drohten. Überschwemmungen gab es auch in Bergisch Gladbach bei Köln.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.