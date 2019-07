In Nordrhein-Westfalen hat die politische Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in Lügde begonnen.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss konstituierte sich im Landtag in Düsseldorf. Er soll mögliche Ermittlungspannen und Behördendefizite aufdecken.



Auf einem Campingplatz in Lügde wurden über viele Jahre hinweg mehr als 40 Jungen und Mädchen sexuell schwer missbraucht. Zwei Männer sind in mehreren hundert Fällen angeklagt und haben die Taten bereits gestanden. Polizei und Jugendämter stehen in der Kritik, weil sie Hinweisen auf den Hauptverdächtigen nicht nachgegangen sein sollen.