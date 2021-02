In der Nähe der nordrhein-westfälischen Stadt Velbert hat es einen versuchten Anschlag auf eine Bahnstrecke gegeben.

Wie die örtliche Polizei mitteilte, haben Unbekannte über eine Strecke von mehreren Kilometern Bäume an- oder abgesägt, um sie auf die Bahnschienen stürzen zu lassen. Eine der Baumkronen ragte in den Gleisbereich und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Die Tat war bereits am Dienstag bekannt geworden: Ein Spaziergänger hatte in der Dunkelheit einen Mann beobachtet, der neben der Bahnstrecke einen Baum ansägte. Der Täter flüchtete unerkannt. Einen Tag später wurden dann die anderen gefällten oder angesägten Bäume entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Eingriffe in den Bahnverkehr.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.