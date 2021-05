In Nordrhein-Westfalen haben weitere Warnstreiks der Beschäftigten des Lebensmittel-Einzelhandels sowie des Groß- und Außenhandels begonnen.

Betroffen sind insgesamt sieben Betriebe unter anderem in Neuss, Viersen, Wesel und Duisburg, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Die Ausstände sollen bis Mitternacht dauern.



Verdi fordert für die Beschäftigten beider Branchen 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Im Einzelhandel soll zudem eine Mindestbezahlung von 12,50 Euro pro Stunde gelten.



Bereits in der vergangenen Woche hatte es in dem Bundesland Warnstreiks gegeben. Die Tarifverhandlungen werden Ende des Monats fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.