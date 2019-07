In Nordrhein-Westfalen haben weitere Städte den sogenannten Klimanotstand ausgerufen, darunter Düsseldorf und Bonn.

Wie die ehemalige Landesumweltministerin Höhn auf Twitter mitteilte, haben sich 15 Städte in NRW zu diesem Schritt entschlossen. In Deutschland und auch weltweit haben bereits zahlreiche Städte solche rechtlich nicht bindenden Beschlüsse zum besseren Klimaschutz getroffen. In Aachen etwa wurde die Verwaltung beauftragt, bei relevanten Anträgen mögliche negative Auswirkungen auf Atmosphäre und Klima abzuschätzen sowie Lösungen zu bevorzugen, die sich positiv auf das Klima auswirken.