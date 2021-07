In Nordrhein-Westfalen werden die Corona-Beschränkungen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn deutlich gelockert.

Die Landesregierung werde eine neue "Inzidenzstufe Null" einführen, sagte Gesundheitsminister Laumann in Düsseldorf. Die Verordnung gilt demnach ab Freitag. In vielen Bereichen sind dann Masken und Abstandhalten nur noch eine Empfehlung. Die Maskenpflicht bleibe aber in einigen Bereichen wie etwa in Bussen und Bahnen, im Einzelhandel oder Taxen. Auch Volksfeste, Stadt-, Dorf- und Schützenfeste sind ab Freitag wieder erlaubt, Besucher müssen aber einen negativen Testnachweis dabei haben.



Für Urlaubsrückkehrer in Nordrhein-Westfalen gilt am Arbeitsplatz künftig eine Corona-Testpflicht. Beschäftigte mit vollem Impfschutz sind ausgenommen.

