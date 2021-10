In Nordrhein-Westfalen hat der amtierende Ministerpräsident Laschet die Nachfolgeregelung eingeleitet. Auf einer Sondersitzung des CDU-Landesvorstands empfahl er den bisherigen Verkehrsminister Wüst als neuen Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Landes-CDU. Der 46-Jährige habe "für sein junges Alter bereits enorme politische Erfahrungen gesammelt und sei ein Macher, sagte Laschet auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Düsseldorf.

Er sei der richtige Mann für die großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Laschet hatte vor der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte nach Berlin" - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Wüst betonte, er werde sich im Amt des Ministerpräsidenten "vor allem dem Klimaschutz widmen", aber "auch dafür sorgen, dass Nordrhein-Westfalen ein starker Industriestandort" bleibe.



Wüst war im Jahr 2005 als damals jüngster Abgeordneter der CDU per Direktmandat in den Düsseldorfer Landtag eingezogen. Ein Jahr später stieg er zum Generalsekretär der Landes-CDU auf. Wegen einer Sponsoren-Affäre trat er 2010 von diesem Amt zurück. 2017 wurde er Verkehrsminister im Kabinett von Laschet.



Der neue Ministerpräsident muss vom Düsseldorfer Landtag gewählt werden. Dies soll voraussichtlich am 27. Oktober geschehen. Die Landes-FDP hatte bereits Zustimmung zu Laschets Nachfolge signalisiert. Über die neue Spitze der Landes-CDU wird in zwei Wochen ein Parteitag in Bielefeld entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.