In Nordrhein-Westfalen ermittelt der Zoll nach dem Fund von fast einer halben Tonne Kokain.

Nach Angaben des Zollfahndungsamtes in Essen handelt es sich um die größte jemals in dem Bundesland sichergestellte Menge. Demnach hat das Kokain einen Schwarzmarktwert von etwa 31 Millionen Euro. Den Ermittlern zufolge hatten Mitarbeiter einer Firma in der Nähe von Neuss beim Entladen eines Frachtcontainers diverse Sporttaschen mit der verbotenen Substanz entdeckt. Die Fahnder gehen von einem missglückten Schmuggelversuch aus. Der Container sei auf dem Seeweg von Brasilien nach Rotterdam gewesen.

