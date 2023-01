Proteste in Lützerath

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul (CDU) ist zufrieden mit dem Polizeieinsatz in Lützerath. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Man könne auch für Klimaschutz und die Sache werben, ohne Straftaten zu begehen, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Insgesamt äußerte sich Reul aber zufrieden über den Polizeieinsatz zur Räumung des Weilers, der heute nach sechs Tagen beendet wurde. Die Bundeschefin der Partei Die Linke, Wissler, erklärte in Berlin, den Aktivisten sei es gelungen, den Fokus auf den Klimaschutz zu setzen. Das Thema sei jetzt wieder auf der Tagesordnung. Lützerath war geräumt worden, um es dem Energiekonzern RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Braunkohle abzubaggern. Gegen den Abbau hatte es in der Region zuletzt zahlreiche Proteste gegeben. Dabei war es auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei erlitten zahlreiche Beamte Verletzungen. Es gab mehr als 180 Strafanzeigen.

