Offshore-Windparks

Windturbinen in einem Offshore-Windpark in der Nordsee (picture alliance/dpa/Foto: Ulrich Baumgarten)

Es sieht gemeinsame Windparks auf See, Übergabepunkte für Stromleitungen und die Produktion von Wasserstoff vor. Da die Mitgliedschaft Großbritanniens in der sogenannten "Nordsee-Energiekooperation" mit dem Austritt aus der EU geendet hatte, war für eine Zusammenarbeit in dem Sektor eine neue Rahmenvereinbarung erforderlich geworden. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, nun könnten gemeinsame Projekte entwickelt werden, die auch der Versorgung Deutschlands mit grünem Strom zugutekämen. Großbritannien weist demnach aktuell mit rund 10 Gigawatt die mit Abstand höchste installierte Offshore-Wind-Leistung in Europa auf.

Da das Potenzial des Landes sogar ein Vielfaches davon betrage, könne dies auch wichtige Chancen für die künftige Belieferung der Bundesrepublik eröffnen, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.