Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben eine Bohrplattform auf dem Weg zu einem Ölfeld in der Nordsee gestoppt.

Nach Darstellung von Greenpeace fuhren sie in mehreren Booten an die 27.000 Tonnen schwere Plattform des Mineralölkonzerns BP heran, als diese gerade die schottische Küste verlassen wollte. Die Umweltschutzorganisation rief BP auf, in erneuerbare Energien zu investieren, statt nach neuen Ölquellen zu bohren. Der Konzern nannte das Vorgehen unverantwortlich.



Erst im Mai hatten Greenpeace-Mitglieder die Londoner BP-Zentrale blockiert und von dem Konzern die Aufgabe seiner Ölförderung gefordert.