Die Havarie des Frachters "Glory Amsterdam" im Oktober in der Nordsee war vor allem in Missverständnissen im Funkkontakt und mangelnden seemännischen Fähigkeiten der Crew begründet.

Zu diesem Schluss kommt ein Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung, der in Hamburg vorgestellt wurde. Darin heißt es, im Funkverkehr zwischen der chinesischen Besatzung und einem Schlepper sei ständig aneinander vorbeigeredet worden. Zudem sei ein Verbindungsseil zwischen Frachter und Schlepper an der falschen Stelle angebracht worden und deshalb gerissen.



Die unter der Flagge Panamas fahrende "Glory Amsterdam" hatte sich in einem Orkan von ihrem Ankerplatz losgerissen und war schließlich vor Langeoog auf einer Sandbank gestrandet. Der Frachter hatte fast 2.000 Tonnen Treibstoff an Bord. Die Bergung gelang erst Tage später.