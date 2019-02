Das Containerschiff MSC Zoe hat in der Nordsee weitaus mehr Fracht verloren, als bisher angenommen.

Das niederländische Ministerium für Wasserwirtschaft teilte in Den Haag mit, mindestens 345 Container seien Anfang Januar über Bord gegangen. Bisher war die Rede von 291 Behältern, darunter zwei mit Gefahrgütern. Nächste Woche will die Reederei MSC eine endgültige Liste mit der verlorenen Ladung vorlegen.

Seit mehr als zwei Wochen läuft in der Nordsee eine Bergungsaktion.