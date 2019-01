In der Nordsee suchen Einsatzkräfte weiter nach den etwa 270 Containern, die der Frachter "MSC Zoe" in einem Sturm verloren hat.

Nach Angaben des Havariekommandos in Cuxhaven beteiligten sich auch ein Aufklärungsflugzeug und ein Hubschrauber der Bundespolizei an der Aktion im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Der Einsatz wird voraussichtlich noch mehrere Tage dauern. Nach derzeitiger Erkenntnis der für Seenotfälle zuständigen deutschen Einsatzzentrale sind maximal drei Container mit Gefahrgut beladen. Diese wurden noch nicht gefunden. In den Niederlanden strandeten bislang 20 Container.