Der milde Winter könnte nach Einschätzung von Experten zu Quallenplagen an den Stränden von Nord- und Ostsee führen.

Normalerweise lebten die Quallen nur ein Jahr, erklärte Jamileh Javidpour von der Universität von Süddänemark der Deutschen Presse-Agentur. Sie hätten nun aber besser überwintern können. Eine große Rolle für das Aufkommen spielten auch Windrichtung und Strömungen. Sogenannte Quallenblüten könnten so kurzfristig erscheinen und schnell wieder verschwinden.



Im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren hat es laut Javidpour schon im März und April in der Ostsee mehr Medusen, also noch nicht voll entwickelte Quallen, gegeben. In der Nordsee dürfte der milde Winter ebenfalls für ein schnelleres Wachstum der Quallen gesorgt haben, erklärte der Meeresbiologe des Alfred-Wegener-Instituts auf Helgoland, Maarten Boersma.



Im vergangenen Jahr hatten etwa an den Stränden der Lübecker Bucht hunderte Badegäste über Beschwerden nach dem Kontakt mit Feuerquallen geklagt. An den Stränden von Lübeck-Travemünde rief die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft die höchste Warnstufe aus.