Die USA verlangen den Ausstieg aus dem auch von der Bundesregierung unterstützten Bau der Ostseepipeline Nordstream 2.

Entsprechend äußerte sich der für Energiesicherheit zuständige Staatssekretär im Außenministerium, Fannon, in Washington. Die Vereinigten Staaten appellierten an alle Beteiligten, das Projekt zu beenden.



Die Leitung soll von Russland durch die Ostsee nach Greifswald führen. Bisherige Lieferwege für russisches Gas durch die Ukraine würden damit umgangen. Moskau legt großen Wert auf die Pipeline. In Deutschland und in der EU gibt es neben wirtschaftlichen und energiepolitischen Interessen an dem Projekt auch Kritik.