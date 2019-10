Die Türkei hat ihre Militäroffensive in Nordsyrien fortgesetzt.

Im Nordosten nahm die Armee zwei grenznahe Ortschaften unter Beschuss. Betroffen war erneut die Stadt Ras al Ain, die bereits gestern von den - mit der Türkei verbündeteten - syrischen Rebellen angegriffen worden war. Die UNO geht davon aus, dass inzwischen 130.000 Menschen auf der Flucht sind. Bis zu 400.000 Bewohner der umkämpften Gebiete brauchten Hilfe und Schutz.



Folgen hat die Militäroffensive auch für den Kampf gegen die IS-Miliz. Fast 800 Unterstützer der Terror-Miliz IS sollen nach kurdischen Angaben aus einem Gefangenenlager in Nordsyrien geflohen sein. Vorangegangen waren Luftangriffe der türkischen Armee auf die Einrichtung. Die Kurden-Miliz YPG hatte davor gewarnt, dass die Gefechte im Zuge der Militär-Offensive Ankaras den Dschihadisten eine Chance zur Flucht bieten könnten.



Morgen wollen die Außenminister der Europäischen Union über den Umgang mit der Türkei sprechen. Nach Deutschland hat auch Frankreich inzwischen alle Waffenlieferungen an das Land gestoppt.