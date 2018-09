Im Norden Syriens hat offenbar eine erste Rebellengruppe mit dem Abzug aus jenem Gebiet begonnen, das zur entmilitarisierten Zone werden soll.

Wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, ziehen Einheiten der islamistischen Miliz "Failak al-Scham al-Islami" mit ihren schweren Waffen und Panzern aus der Region ab. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten in Syrien; die Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.



Die Einrichtung der entmilitarisierten Zone in der Provinz Idlib war zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und Russlands Staatschef Putin vereinbart worden. Demnach sollen bis zum 15. Oktober alle Dschihadisten aus dem Gebiet abziehen und die gemäßigten Rebellen ihre schweren Waffen abgeben. Anschließend sollen die türkische Armee und die russische Militärpolizei die Zone überwachen. Mit der Vereinbarung wurde eine syrisch-russische Militäroffensive auf Idlib vorerst abgewendet, die vermutlich zu einer humanitären Katastrophe und einer neuen Fluchtwelle in die Türkei geführt hätte. Es ist aber offen, ob sich alle Gruppen in der Provinz an die Vereinbarung halten.