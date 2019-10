In Nordsyrien wird die von den USA und der Türkei vereinbarten Waffenruhe laut Korrespondenten gebrochen.

Reporter mehrerer Nachrichtenagenturen berichteten von Gefechten in und um die Stadt Ras al-Ain. Auch die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete einzelne Kämpfe zwischen türkischen Soldaten und kurdischen Milizen in der Region.



Die USA hatten sich gestern mit der Türkei auf eine fünftägige Waffenruhe verständigt. In dieser Zeit sollen kurdische Kämpfer das umkämpfte Gebiet verlassen. Allerdings gibt es verschiedene Angaben über den Geltungsbereich der Waffenruhe. Nach Ansicht der Syrischen Demokratischen Kräfte SDF geht es lediglich um das Gebiet zwischen den Städten Tell Abjad und Ras al-Ain. Die Regierung in Ankara erklärte dagegen, dass das gesamte Gebiet der geplanten sogenannten Sicherheitszone an der Grenze gemeint sei.