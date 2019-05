Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge die USA bei der Einrichtung einer Schutzzone in Nordsyrien unterstützen.

Wie der "Spiegel" berichtet, könnte dafür der Syrien-Einsatz der Bundeswehr verlängert werden. Das Mandat, das eigentlich im Oktober abläuft, umfasst Aufklärungsflüge von Tornado-Jets und das Betanken von Kampfjets anderer Nationen. Laut dem Bericht hat die Bundesregierung Washington angeboten, das Mandat zu verlängern. Wenn der Bundestag zustimmt, könnte die Luftwaffe künftig eine von den USA geplante Schutztruppe in Nordsyrien unterstützen. Dort soll eine Pufferzone entstehen, um die Kurden sowohl vor der Türkei als auch vor syrischen Regierungstruppen zu schützen. Die Kurden haben an der Seite der USA gegen die Terrormiliz IS gekämpft.