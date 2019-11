In Berlin sind bis zu 2.000 Demonstrierende gegen die Offensive der türkischen Armee in Nordsyrien auf die Straße gegangen.

Diese Zahl nannten die Veranstalter, die Polizei sprach von rund 1.000. Bei den Protesten waren Fahnen kurdischer Organisationen zu sehen. Die Demonstration lief ohne Gewalt ab. Laut Deutscher Presse-Agentur hatte die Polizei zuvor bei Kontrollen mehrere "als Schlagwerkzeuge bewertete Gegenstände sowie ein Messer" sichergestellt.

UNO überprüft Ansiedlungspläne

Die Vereinten Nationen überprüfen die Pläne zur Ansiedlung von Millionen in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlingen in eroberten Gebieten im Norden des Nachbarlandes. Wie die UNO mitteilte, kam Generalsekretär Guterres in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammen, um sich über dessen Vorhaben zu informieren. Guterres habe erklärt, entscheidend sei, dass eine Rückkehr freiwillig, sicher und in Würde geschehe.



Das Hochkommissariat für Flüchtlinge -UNHCR- werde Experten mit der Prüfung der Pläne betrauen und Verhandlungen darüber mit den türkischen Behörden führen.



Die Türkei hatte in Nordsyrien eine vielfach als völkerrechtswidrig kritisierte Offensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG geführt. Das türkische Militär kontrolliert seither ein Gebiet von 120 Kilometern Länge und etwa 30 Kilometern Breite auf syrischer Seite. Dort sollen bis zu zwei Millionen der rund 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge aus der Türkei angesiedelt werden. Amnesty International wirft der Türkei vor, bereits Hunderte illegal nach Syrien abgeschoben zu haben.