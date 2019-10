Die EU hat zurückhaltend auf die Waffenruhe für Nordsyrien reagiert.

In einer in der Nacht auf dem EU-Gipfel in Brüssel verabschiedeten Erklärung heißt es, der Europäische Rat nehme die amerikanisch-türkische Ankündigung über eine Unterbrechung aller militärischer Operationen zur Kenntnis. Die Türkei wird erneut aufgefordert, den Militäreinsatz ganz zu beenden und die Truppen zurückziehen. Das Vorgehen der Türkei verursache inakzeptables menschliches Leid, untergrabe den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und gefährde massiv die europäische Sicherheit, heißt es in der Erklärung.



Die kurdischen Milizen in Nordsyrien erklärten, die Waffenruhe einzuhalten. Man werde alles tun, damit die Abmachung ein Erfolg werde, sagte der Kommandant der Syrischen Demokratischen Kräfte SDF, Abdi. Während der fünftägigen Waffenruhe soll sich die kurdische YPG-Miliz aus dem umkämpften Gebiet zurückziehen. Abdi rief die US-Regierung dazu auf, für die Rückkehr der im Zuge der türkischen Offensive vertriebenen Kurden zu garantieren.



Abdi sagte, die Waffenruhe sei begrenzt auf das Gebiet zwischen den Städten Tell Abjad und Ras al-Ain. Die Türkei strebt dagegen die Einrichtung einer so genannten Sicherheitszone entlang des kompletten Verlaufs der türkisch-syrischen Grenze an.