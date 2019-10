Angesichts der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hat der Präsident des Europäischen Parlaments, Sassoli, schärfere Sanktionen der EU gegen Ankara gefordert.

Die Strafmaßnahmen müssten viel härter sein und auch bestehende Rüstungsverträge einschließen, sagte Sassoli in Brüssel. Er kritisierte, dass sich die EU-Außenminister am Montag nicht auf ein allgemeines Waffenembargo geeinigt hätten.



US-Vizepräsident Pence traf am Nachmittag zu einem Vermittlungsversuch in Ankara ein. Er führte zunächst ein Gespräch mit Präsident Erdogan, über dessen Inhalt keine Einzelheiten bekannt wurden. Der US-Delegation gehört unter anderen auch Außenminister Pompeo an. Washington fordert eine Waffenruhe, Erdogan lehnt dies bislang ab.



Die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten Syriens verlangte einen humanitären Korridor für die umkämpfte Grenzstadt Ras al-Ain. Kindern und älteren Menschen sei es angesichts der türkischen Luftangriffe nicht möglich, die Stadt zu verlassen, hieß es.