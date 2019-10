Die Europäische Union hat die Türkei vor den Folgen einer Militär-Operation im Nordosten Syriens gewarnt.

Dies würde nicht nur das Leiden von Zivilisten verstärken und zu massenhaften Vertreibungen führen, sondern auch laufende politische Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts bedrohen, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini in Brüssel. Besorgt äußerte sich auch eine Sprecherin der Bundesregierung. Ein solches militärisches Eingreifen werde zu einer weiteren Eskalation in Syrien führen. Gleichzeitig zeigte sie Verständnis für die Sicherheitsinteressen der Türkei in der Region. Menschenrechtler warnten vor einer vollständigen Vertreibung der Kurden aus ihren Siedlungsgebieten. Die Gesellschaft für bedrohte Völker erklärte, im Falle einer Invasion seien hunderte Tote zu befürchten, außerdem müsse man mit zehntausenden Flüchtlingen und massiven Menschenrechtsverletzungen rechnen.



Der türkische Präsident Erdogan hatte erklärt, eine Militäroffensive stehe kurz bevor. Die bislang in Nordsyrien stationierten US-Truppen haben bereits mit ihrem Rückzug begonnen. Die USA wollen eine türkische Operation nicht unterstützen.