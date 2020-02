Der militärische Konflikt zwischen der Türkei und Syrien hat international Befürchtungen ausgelöst, dass es zu einer weiteren Eskalation und einer neuen Flüchtlingsbewegung kommen könnte.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell warnte vor einer offenen internationalen Konfrontation. Russland schickte zwei mit Marschflugkörpern bestückte Kriegsschiffe in Richtung Mittelmeer. In Brüssel tagt der Nato-Rat, um über das weitere Vorgehen zu beraten. In der syrischen Provinz Idlib waren gestern Abend 33 türkische Soldaten durch einen Luftangriff getötet worden. Die türkische Armee beschoss zur Vergeltung syrische Regierungstruppen. Laut Verteidigungsminister Akar wurden dabei mehr als 300 Menschen getötet.



Die Türkei forderte eine Flugverbotszone über Idlib und angesichts tausender Flüchtlinge mehr internationale Unterstützung. Ein Sprecher der Regierungspartei AKP ließ erkennen, dass die Türkei andernfalls die Grenzen zur EU öffnen könnte. Korrespondentenberichten zufolge sollen sich bereits hunderte Migranten in Bewegung gesetzt haben, um Griechenland oder Bulgarien zu erreichen. Aus Polizeikreisen in Athen hieß es, die Kontrollen an den Grenzen würden verstärkt.