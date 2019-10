Angesichts der Ankündigung einer türkischen Militäroperation in Nordsyrien hat Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer Ankara zu Zurückhaltung aufgerufen.

Die Türkei sei ein Nato-Partner, von dem sie erwarte, dass er alles unternehme, um die Region zu stabilisieren, sagte die Ministerin bei einem Besuch von Bundeswehrsoldaten im malischen Gao. Der Fraktionschef der Partei Die Linke, Bartsch, plädierte dafür, die Nato-Mitgliedschaft der Türkei auf den Prüfstand zu stellen. Mit dem avisierten Einmarsch kündige das Land einen offenen Völkerrechtsbruch an, sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Die Türkei hat nach eigenen Angaben die Vorbereitungen für eine Offensive in Nordsyrien abgeschlossen. Sie will Kurdenmilizen aus der Grenzregion vertreiben, die bislang mit den USA verbündet waren. Die USA haben Soldaten aus dem Gebiet abgezogen.