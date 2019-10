Im Norden Syriens haben die kurdischen Milizen ihren Rückzug aus der Region fortgesetzt.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Bezug auf kurdische Quellen, inzwischen hätten rund 100 Fahrzeuge die syrische Grenze überquert und seien in die autonome kurdische Region im Nordirak gefahren. Der Abzug hatte gestern begonnen.



Auch die US-Armee setzte ihren Rückzug aus der Region fort. Einheiten mit mehr als 100 Fahrzeugen überquerten laut Korrespondentenberichten den Grenzübergang Sahela zum Irak. Dort sollen sie sich am Kampf gegen die IS-Terrormiliz beteiligen.



Der türkische Präsident Erdogan und US-Vizepräsident Pence hatten sich am vergangenen Donnerstag auf eine fünftägige Feuerpause und den Abzug der kurdischen Kämpfer aus der Region verständigt. Die Türkei will dort eine sogenannte Sicherheitszone errichten. Die Regierung des Iran bezeichnete heute den Plan Ankaras für türkische Beobachtungsposten in Nordsyrien als inakzeptabel. Eine solche Maßnahme werde auf den Widerstand Teherans stoßen, erklärte das iranische Außenministerium.