Die von den USA und der Türkei vorgeschlagene Sicherheitszone für Nordsyrien stößt bei Russland und bei den Kurden auf Ablehnung.

Der russische Außenminister Lawrow sagte in Moskau, die kurdischen Gebiete in der Region müssten wieder unter Kontrolle der syrischen Regierung gestellt werden. Ein Vertreter der syrischen Kurden erklärte, man könne sich eine Entsendung von UNO-Truppen vorstellen. Andere Optionen seien inakzeptabel. - US-Präsident Trump und der türkische Staatschef Erdogan hatten sich in einem Telefonat für die Einrichtung einer Sicherheitszone in Nordsyrien ausgesprochen. Der Vorschlag steht vor dem Hintergrund des angekündigten US-Truppenabzugs aus Syrien.



Bei einem Selbstmordanschlag in der Stadt Manbidsch kamen mindestens 16 Menschen ums Leben, darunter auch vier US-Soldaten. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.