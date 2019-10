Kurdische Kämpfer sind aus der Grenzstadt Ras al-Ain in Nordsyrien abgerückt.

Das teilte ein Sprecher der kurdisch-geführten Syrischen Demokratischen Kräfte mit. Das türkische Verteidigungsministerium bestätigte, dass Kämpfer die Stadt verlassen haben.



Es ist der erste Rückzug unter der von den USA ausgehandelten Feuerpause. Der Schritt ebnet nun möglicherweise den Weg für einen breiteren Rückzug der kurdischen Kämpfer aus dem syrischen Grenzgebiet zur Türkei. Ankara will dort eine so genannte Sicherheitszone einrichten. Die Feuerpause läuft am Dienstag aus.



Sie wurde nicht vollständig eingehalten. Erst heute gab es Schusswechsel in der Grenzstadt Tal Abjad. Nach türkischen Angaben wurde ein Soldat getötet.