Die kurdischen Kämpfer in Nordsyrien sind vorerst nicht dazu bereit, an der Seite der syrischen Armee zu kämpfen.

In einer Erklärung der kurdisch dominierten "Syrischen Demokratischen Kräfte", kurz SDF, heißt es, dem Zusammenschluss müsse eine politische Vereinbarung vorausgehen. Darin müsse der Status der SDF für die Gegenden festgeschrieben werden, wo sie präsent seien.



Die syrische Regierung hatte die Kurdenmilizen gestern dazu aufgerufen, sich der Armee anzuschließen und auf einen - so wörtlich - "gemeinsamen Feind" verwiesen. Damit dürfte die Türkei gemeint sein, die vor einigen Wochen in Nordsyrien eine Offensive gegen die Kurden gestartet hat.



Der Aufruf aus Damaskus könnte ein Versuch des syrischen Regimes sein, in der Region wieder Fuß zu fassen. Präsident Assad hatte sich 2012 von dort zurückgezogen. Seither verwalten die Kurden die Gebiete weitgehend selbst.