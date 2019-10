Angesichts der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien haben die kurdischen Milizen ihre Kampfeinsätze gegen die Terrormiliz IS in der Region ausgesetzt.

Das teilte der Chef der Syrischen Demokratischen Kräfte, Abdi, dem kurdischen Fernsehen mit. Der UNO-Sicherheitsrat hatte sich zuvor in einer Erklärung besorgt über die Gefahr entflohener IS-Anhänger aus Gefängnissen in Nordsyrien geäußert. Man befürchte, dass sich der IS wieder ausbreiten könnte, hieß es. Seit dem Rückzug von US-Truppen aus der Region hat die syrische Armee Berichten zufolge die Stadt Manbidsch wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Zudem sollen syrische Soldaten auch in die Stadt Kobane eingedrungen sein.



Das US-Repräsentantenhaus verurteilte am Abend mit den Stimmen von Demokraten und Republikanern in einer nicht bindenden Resolution den von Präsident Trump angeordneten Abzug der amerikanischen Soldaten. Das Weiße Haus wird zudem aufgefordert, einen Plan vorzulegen, wie der IS dauerhaft besiegt werden kann. - Deutschland und Frankreich riefen in einer gemeinsamen Erklärung die Türkei auf, die Offensive in Nordsyrien zu beenden.