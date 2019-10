Die kurdischen Milizen in Nordsyrien haben erklärt, die zwischen den USA und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe einzuhalten.

Man werde alles tun, damit die Abmachung ein Erfolg werde, sagte der Kommandant der Syrischen Demokratischen Kräfte SDF, Abdi. Während der fünftägigen Waffenruhe soll sich die kurdische YPG-Miliz aus dem umkämpften Gebiet zurückziehen. Abdi rief die US-Regierung dazu auf, für die Rückkehr der im Zuge der türkischen Offensive vertriebenen Kurden zu garantieren.



Abdi sagte, die Waffenruhe sei begrenzt auf das Gebiet zwischen den Grenzstädten Tell Abjad und Ras al-Ain. Die Türkei strebt dagegen die Einrichtung einer so genannten Sicherheitszone entlang des kompletten Verlaufs der türkisch-syrischen Grenze an.