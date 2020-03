Luxemburgs Außenminister Asselborn lehnt den türkischen Vorschlag ab, Flüchtlingslager in einer Schutzzone in Nordsyrien einzurichten.

Asselborn sagte im Deutschlandfunk, es widerspräche den europäischen Werten, wenn diese Regionen dann womöglich auch militärisch gesichert würden, um dort Menschen anzusiedeln. Asselborn rief die Europäische Union auf, sich politisch stärker in den Konflikt einzubringen. Der französische Staatspräsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel müssten den russischen Präsidenten Putin stärker in die Verantwortung nehmen. Sanktionen gegen Russland lehnte Asselborn aber ab.



Der russische Präsident Putin empfängt heute seinen türkischen Amtskollegen Erdogan im Kreml, um über die Lage in der umkämpften nordsyrischen Region Idlib zu beraten. Ein russischer Regierungssprecher sagte, Putin und Erdogan wollten Maßnahmen ausloten, mit denen eine weitere Eskalation verhindert werden könne. Erdogan sagte vor seiner Abreise nach Moskau, er hoffe auf eine Waffenruhe.



Auch die EU-Verteidigungs- und Außenminister kommen heute zusammen, um mit Blick auf die militärische Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien und auf die angespannte Lage an der griechischen EU-Außengrenze nach Lösungen zu suchen. Deutschland wird bei den Treffen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und von Außenminister Maas vertreten.