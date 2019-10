Bundesaußenminister Maas und sein türkischer Kollege Cavusoglu räumen dem Syrien-Vorstoß von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer kaum Chancen ein.

Die CDU-Vorsitzende hatte eine international überwachte Sicherheitszone für den Norden des umkämpften Landes vorgeschlagen. Maas sagte dazu nach einem Treffen mit Cavusoglu in Ankara, überall werde einem gesagt, das sei kein realistischer Vorschlag. Für Dinge, die im Moment eher theoretischen Charakter hätten, habe im Gespräch mit Cavusoglu die Zeit gefehlt. Der türkische Außenminister sagte seinerseits, Präsident Erdogan habe die Idee schon vor Jahren auch Bundeskanzlerin Merkel vorgeschlagen. Nun seien am Boden aber andere Akteure aktiv - wie das syrische Regime und Russland. Daher sei der Vorschlag nicht mehr so realistisch.